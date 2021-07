Les filtres de Google Duo arrivent sur Google Meet, vos réunions avec le P.-D.G. enfin moins ennuyeuses ?

Pour activer les effets via Google Meet, il suffit de cliquer sur la petite icône en bas à droite de l'écran. Dès lors, on accède à un large panel de filtres et autres effets en tout genre. Si les comptes Gmail personnels ont droit à l'intégralité des effets, les comptes de type Workspace sont limités à une sélection de fonds et autres options de floutage, afin de conserver des échanges plus « professionnels ».