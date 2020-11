Google Meet : les fonds personnalisés sont là !

Google vous propose de « faire la démonstration de votre personnalité », en vous permettant bientôt de personnaliser le fond de votre prochaine réunion Google Meet. Le tout fonctionnera directement depuis le navigateur web, sans la moindre extension ou le moindre logiciel supplémentaire à télécharger.

La fonction est actuellement en cours de déploiement, et concernera dans un premier temps les appareils sous ChromeOS ; elle fonctionnera également via le navigateur Chrome, sur PC et Mac. Enfin, la fonction arrivera « bientôt » sur Android et iOS.