Les téléphones portables pourraient toujours constituer un danger pour certains Boeing

La bataille des chiffres

Des informations sensibles qui disparaissent des écrans

Source : Bloomberg

Une étude datant de 2014 menée par la, l'agence gouvernementale américaine en charge de l'aviation civile, faisait état d'un problème de sécurité plutôt inquiétant. Cette dernière avait révélé quepouvaient constituer(déjà mal embarqués depuis de longs mois) et, plus réservés aux long-courriers.Le rapport avait mis en cause certains, 1 300 à l'époque, immatriculés aux USA et. Mais selon nos confrères defabriqués par la société Honeywell International.Une bataille des chiffres a lieu puisqu'une porte-parole de Honeywell affirme que seuls 70 appareils avaient pu être touchés par ce problème d'écran. Et rien ne prouve réellement que les avions concernés soient toujours tous dans les airs. Quoi qu'il en soit, la FAA a fixé au mois depouvant être défectueuses.Les interférences subies par les écrans peuvent, elles, les amener à, données ô combien sensibles et déterminantes pour les pilotes. Au jeu du poker menteur, si Honeywell affirme que ses écrans sont sans risque pour la sécurité des appareils, plusieurs dizaines de pilotes auraient fait état d'La probabilité de voler à bord d'un avion doté d'un tel écran reste extrêmement mince, voire nulle. Des compagnies comme Delta et Southwest Airlines ont indiqué avoir remplacé leurs écrans. Seuls quelques appareils de United Airlines et American Airlines seraient encore concernés. Ryanair, quant à elle, a procédé au remplacement des écrans défectueux.