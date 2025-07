Enfin, les utilisateurs habitant en Inde et aux États-Unis pourront accéder à de nouvelles fonctionnalités dans l'outil « Entourer pour chercher » (« Circle to Search » en anglais) : le mode IA leur permettra notamment de poser des questions supplémentaires. Il sera aussi possible d'activer l'option lors d'une partie pour « trouver des articles et des vidéos utiles horodatés à l'endroit précis où vous vous trouvez dans votre jeu mobile. ». De quoi plaire à tous les amateurs d'IA !