Le procès intenté par Donald Trump contre Meta en 2021 semblait initialement avoir peu de chances d'aboutir. Selon les informations du Wall Street Journal, un juge fédéral avait rejeté une plainte similaire contre Twitter en mai 2022, et l'affaire Facebook avait été suspendue en attendant la décision de l'appel dans l'affaire Twitter. Mais les avocats de Trump n'ont rien lâché et demandé la levée de la suspension et l'autorisation de déposer une deuxième plainte modifiée.

Les choses sérieuses ont commencé quand les discussions sur le règlement se sont engagées après une rencontre entre Mark Zuckerberg et Donald Trump à Mar-a-Lago en novembre 2024. Ce dîner devait conclure une série d'efforts de Mark Zuckerberg et de Meta pour améliorer leurs relations avec Trump et la nouvelle administration. Meta a notamment fait un don d'un million de dollars au fonds d'investiture de Trump. Après une journée entière de médiation début janvier 2025, un accord a finalement à l'accord été signé le 29.