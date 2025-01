yomiel

La modération par bénévoles ne fonctionne plus à partir d’une certaine taille de communauté, certains sites préfèrent alors de fermer les commentaires et les forums.

Les gens tiennent des propos outranciers sous leur propre nom de nos jours sur les réseaux (anti-)sociaux. Forcer les plateformes ne suffit plus, il faut alors simplifier les procédures et identifier&sanctionner les membres fautifs.