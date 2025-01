Composé de 13 millions de lignes, et vendu au plus offrant sur BearchForums, le fichier contiendrait des informations personnelles sensibles, comme les noms, prénoms, adresse postale complète, numéro de téléphones, adresses mail, infos de profil, dates de naissance, préférences et même détails du panier de consommateurs et consommatrices ayant déjà commandé en ligne chez le géant de la grande distribution.