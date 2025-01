Ce partenariat entre Google et l'Associated Press ne se limite pas à une simple mise à disposition de contenu. Il s'agit d'une collaboration plus profonde, visant à améliorer la capacité de Gemini à comprendre le contexte et la nuance des informations journalistiques. L'idée n'est pas seulement d'empêcher Gemini d'inventer des choses, mais aussi de lui permettre de restituer l'information de manière plus fidèle et complète. On peut espérer que, grâce à ce partenariat, Gemini sera moins enclin à simplifier à outrance ou à sortir les informations de leur contexte.

Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large : rendre les IA non seulement plus intelligentes, mais aussi plus responsables dans la manière dont elles traitent et diffusent l'information. Si cela passe par des partenariats clés, il ne faut pas oublier que Google expérimente aussi avec des techniques de raisonnement, c'est-à-dire en laissant du temps à son IA pour « penser » avant de répondre (à la manière de ce que fait OpenAI avec ses modèles o1 et o3) Reste à voir si, à l'usage, cette collaboration portera ses fruits et permettra à Gemini de devenir un allié encore plus fiable dans notre quotidien numérique. Une chose est sûre, Google met les moyens pour que son IA ne soit pas juste une belle parleuse, mais aussi une source d'information digne de confiance.