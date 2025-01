Le ministère américain de la Défense a inclus Tencent dans sa liste en raison de la stratégie de fusion militaro-civile adoptée par la Chine. Cette politique vise à renforcer les collaborations entre les entreprises privées et l'Armée populaire de libération (APL) pour développer des technologies stratégiques. Tencent a contesté cette décision, la qualifiant d'erreur, et a annoncé son intention de faire appel.

Si le document officiel ne précise pas les motifs exacts de cette inclusion, on peut supposer que des éléments propres à ses activités pourraient avoir retenu l'attention des autorités américaines. Sa plateforme de messagerie WeChat, très utilisée en Chine et dans la diaspora, est parfois accusée de servir d'outil pour la collecte de données ou la diffusion de messages étatiques. Certains gouvernements, comme le Canada, ont interdit l'application sur leurs appareils officiels. Par ailleurs, Tencent propose des services de cloud et des solutions de cybersécurité qui pourraient potentiellement intéresser des entités militaires.