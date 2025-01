Comme se l'est demandé un jour un président d'une République : « Qui aurait pu prévoir ? » Oui, qui aurait pu prévoir qu'un seul jour dans un calendrier provoquerait une panne géante de satellites ? Personne. Mais quelqu'un, chez OneWeb, aurait tout de même pu prévoir ce jour dans le calendrier de ses services. Car c'est cet oubli qui semble avoir provoqué l'interruption du service de la constellation de satellites OneWeb, opérée par Eutelsat. Ce black-out, survenu le 31 décembre, a paralysé l'accès à Internet par satellite fourni par les 630 appareils en orbite basse.

Selon un communiqué de presse d'Eutelsat et une déclaration de Joanna Darlington, directrice de la communication et des relations avec les investisseurs, le problème provient d'un bug logiciel sur le segment terrestre. Plus précisément, la cause la plus probable serait une mauvaise prise en compte de l'année bissextile 2024.