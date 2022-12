Le Français Eutelsat coupe brusquemment trois chaînes en Russie, une en Iran et s'explique

Eutelsat vient ainsi dans ce cadre d'annoncer la suspension de trois chaînes : Rossiya One, Pervyi Kanal et NTV. Une décision qui fait suite à une mise en demeure publiée la semaine dernière par l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), pour qui ces chaînes ont de nombreuses fois été coupables d'appel à la haine et à la violence, et de désinformation.