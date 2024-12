Ces pages Facebook de cuisine, farcies d'images générées par IA, ne se contentent pas de tromper l'œil des abonnés. Elles servent, et c'est plus grave, de terreau fertile à diverses pratiques douteuses et arnaques en ligne, comme l'a découvert France Info.

Premièrement, ces pages sont conçues comme de véritables machines à générer des revenus publicitaires. Les administrateurs, souvent installés à l'étranger, créent des sites web remplis de publicités vers lesquels ils redirigent les utilisateurs de Facebook. Chaque clic sur ces sites rapporte de l'argent, même si le contenu qui a attiré l'internaute n'est qu'une illusion créée par l'IA.

Deuxièmement, ces groupes Facebook deviennent des viviers pour les « brouteurs », ces escrocs qui tentent de se faire passer pour quelqu'un d'autre afin de soutirer de l'argent à leurs victimes. Dans les commentaires des publications, on trouve fréquemment des messages suspects invitant à engager une conversation privée, première étape vers une potentielle arnaque.

Enfin, ces pages servent de plateforme de recrutement pour des systèmes de marketing multiniveau, comme la « coopérative d'achat » Emrys. Sous couvert de conseils pour réduire ses dépenses alimentaires, ces groupes attirent de nouveaux membres vers des systèmes qui s'apparentent parfois à des pyramides de Ponzi.

La facilité avec laquelle les images sont générées par l'IA favorise d'autant plus la prolifération de ces pratiques douteuses. Leur aspect légitime attire l'attention et séduit les utilisateurs, jusqu'à les endormir et les mener tout droit dans le piège. Ne cédez donc pas à la tentation de la promesse de devenir le cordon bleu des fêtes applaudi par vos hôtes au réveillon. Soyez vigilant et suivez des pages officielles et reconnues pour fourrer votre dinde dans les règles de l'art.

S'il paraît que le père Noël n'existe pas, les recettes de cuisine parfaites, c'est sûr, non plus.