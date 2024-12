Cette somme plutôt substantielle de 300 000 euros, répartie sur trois ans, sera allouée au soutien de la recherche et des étudiants en informatique.

Pour Franck Diard, « ces fonds serviront pour de la formation ou du matériel. Ce sera une bulle de confort pour pouvoir aller plus vite, à la façon américaine, dans les domaines de l'image, des super calculs ou de l'intelligence artificielle. » Il entend ainsi donner l'opportunité à l'IUT de créer un environnement d'apprentissage riche pour les jeunes ingénieurs, qui leur permettrait d'acquérir des compétences en lien direct avec les innovations technologiques actuelles.

Ce geste généreux arrive à point nommé pour l'URCA. Christophe Clément, président de l'université, avait récemment exprimé son inquiétude. Selon lui, « il manque six millions d'euros » pour présenter un budget soutenable en 2025. C'est dire si le don de Franck Diard représente une bouffée d'oxygène financière et un encouragement moral pour l'établissement.

L'université a salué cet « engagement qui souligne l'importance de la transmission et de la continuité dans l'enseignement supérieur, et illustre comment un parcours d'exception peut nourrir et soutenir l'avenir des jeunes talents ».