Vous pensiez que scroller sur TikTok ou regarder des vidéos Instagram et YouTube était sans conséquence pour la planète ? Détrompez-vous. L'entreprise française Greenly, spécialisée dans la comptabilité carbone, vient de publier une étude plutôt édifiante sur l'empreinte environnementale de nos applications sociales favorites. Entre consommation d'énergie des data centers et utilisation intensive de nos appareils, le bilan est plus lourd qu'on ne l'imagine.