Reste qu’en jetant un coup d’œil plus avisé sous le capot, Be’ery a relevé quelques éléments contrariants. L’analyse dynamique du client WhatsApp web officiel et d’autres clients open source basés sur Baileys (utilisés notamment pour se connecter à un second compte WhatsApp depuis une même interface) a révélé que les messages éphémères contenaient des métadonnées non chiffrées, incluant le numéro de téléphone, l’appareil, le pseudo WhatsApp et les identifiants WhatsApp internes de l’expéditeur, ainsi que le type de message envoyé (média, vue unique).