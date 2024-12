Une approche progressive et équilibrée pour réguler nos habitudes numériques sans traumatiser notre système dopaminergique

L'alternative proposée par les experts est aussi simple à mettre en place qu'elle est bonne pour notre santé, mentale comme physique. Il s'agit de remplacer les sources de stimulation néfastes par des activités plus saines et épanouissantes. Le « dopamine menu » suggère par exemple de troquer Netflix contre un jogging, une séance de dessin ou la lecture d'un bon livre. L'objectif n'est pas d'éradiquer la dopamine, mais de réorienter nos sources de plaisir et de motivation vers des pratiques plus constructives.

Sébastien Carnicella insiste : plutôt que d'amputer notre système de récompense, il faut le rééduquer progressivement. Supprimer brutalement un objet d'addiction sans le remplacer par un nouvel intérêt reviendrait à créer un vide contre-productif. L'équilibre passe par une approche douce, consciente, où l'on réapprend à stimuler notre cerveau différemment.