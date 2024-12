Avec la v72, connecter son casque Quest à un PC Windows devient plus simple, à condition d’utiliser un système à jour (Windows 11 version 22H2 ou ultérieure) et l’application Mixed Reality Link. Cette nouvelle fonctionnalité facilite le jumelage et améliore l’accès aux contenus PC en VR via Remote Desktop.

Cette intégration vise autant les gamers que les professionnels souhaitant utiliser leurs casques pour accéder à des environnements PC complexes, des applications 3D ou encore des outils de travail collaboratifs.

Les casques concernés, à savoir le Quest 2, Quest Pro et Quest 3, bénéficieront ainsi d’un écosystème plus fluide. Une initiative bienvenue, bien que dépendante de la qualité des réseaux domestiques et des spécifications techniques du matériel.