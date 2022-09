Le streaming de jeux VR va être bien plus sympa avec cette mise à jour des Meta Quest !

Jusqu'à présent, il était difficile de partager ses séquences de jeux sur notamment le Meta Quest 2 sans rendre malade une grande partie de son audience, tout du moins sans le support de logiciel tiers. Avec la mise à jour v44 attendue « dans les prochaines semaines », les choses devraient nettement s'améliorer.

Il sera en effet possible d'ajuster sur les casques VR de Meta la stabilisation et d'enregistrer ou streamer des séquences en 16:9 ou en 9:16 pour des enregistrements verticaux (soit le format parfait pour TikTok et autres Shorts). Il sera également possible de paramétrer le taux d'images par seconde et la qualité de la compression.