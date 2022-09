Le Meta Quest 2 fonctionnera bientôt par défaut en 120 Hz

Avec cette activation par défaut, les développeurs qui proposent déjà des jeux et applications compatibles 120 Hz n'auront plus à indiquer à leurs utilisateurs comment l'activer. De même, cela pourrait inciter les autres à proposer davantage d'applications compatibles avec ce taux de rafraîchissement plus confortable.

En revanche, Carmack lui-même précise que la différence de confort visuel entre 60 et 120 Hz n'est pas aussi flagrante qu'entre 30 et 60 Hz. Il n'est donc pas certain que cette amélioration suffise à faire passer la pilule de la récente hausse de prix du Meta Quest 2. Reste que les mises à jour s'enchaînent depuis deux ans pour le casque (nous en sommes à la mise à jour 43), et que celui-ci est toujours plus agréable et pratique à utiliser.

Rappelons que le Valve Index, le principal concurrent du Meta Quest 2, propose déjà un affichage à 120 Hz par défaut et un mode expérimental à 144 Hz.