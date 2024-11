Pour les développeurs, Microsoft propose un accès à une API permettant de créer des plug-ins pour de nouvelles applications Windows en 3D ou de mettre à jour des applications existantes. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des annonces faites depuis 2022, où la société avait déjà évoqué des partenariats avec Meta pour intégrer des applications comme Microsoft Teams aux casques Meta.

De plus, en décembre dernier, la firme de Redmond avait déjà introduit les fonctionnalités de productivité de Microsoft 365, ainsi que le service de streaming de jeux Xbox Cloud Gaming, sur ces mêmes appareils. À présent, il ne reste plus qu'à observer comment les utilisateurs et les développeurs s'approprieront cette nouvelle technologie et quelles seront les prochaines innovations dans ce domaine.