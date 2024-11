Derrière ces précédents loupés, la nécessité pour YouTube de trouver l’équilibre entre une expérience utilisateur engageante et les impératifs commerciaux, mais pas que. Avec le Digital Services Act, la plateforme et ses concurrents doivent désormais justifier la manière dont leurs systèmes atténuent les risques liés à la désinformation et aux impacts sur la santé mentale, en particulier auprès des jeunes. Un cadre réglementaire strict qui pourrait bien influencer d’éventuels tests ou modifications en cours.