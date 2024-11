Werehog

Il ne faut pas s’inquiéter comme ça, YouTube et les plateformes de streaming commencent à mettre de la pub dans tous les sens, bientôt les gens regretteront les chaînes TNT

Je suis quand même déçu de l’objectif de cette structure, j’aurais aimé une vraie réponse à YouTube. Une initiative européenne ou française d’hébergement de vidéos, avec moins de pub, ou proposer une plateforme pour créateurs et streamers… enfin tout sauf s’attaquer bêtement et stupidement à un mastodonte avec le but non avoué de se faire déréguler (parce qu’ils savent que YouTube sera toujours plus libre qu’eux). Même jouer sur la corde « plateforme française » avec du marketing et des personnalités pour en faire la promotion, ça aurait eu du sens. Un îlot de fierté et de qualité dans cet océan de déchets que représentent YouTube et Tiktok, pour ne citer qu’eux.

Mais attaquer les grosses plateformes comme ça, c’est tellement nul et voué à l’échec !