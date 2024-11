Avec le succès de ChatGPT notamment, les revenus d'OpenAI ne cessent de croître. La société générerait environ 3,4 milliards de dollars US par an, contre 1,6 milliard, un an plus tôt. Le P.-D.G. d'OpenAI doit en tirer le gros lot, devez-vous penser, mais la réalité est tout autre.