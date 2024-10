Francis7

J’avais toujours rêvé d’installer MacOS X sur PC. Je sais qu’il y a des gens qui s’y connaissent par ici et qui pourraient nous lire, là.^^ Si c’était nativement possible cela aurait été un sérieux enjeu pour Microsoft !

Sinon, La video me fait penser à la première fois où j’ai installé Linux RedHat 5.0 avec un copain sur mon ordi en 1998. Cela nous avait pris toute la nuit et on avait imprimé des dizaines et des dizaines de pages de manuel. Cela nous a pris toute une nuit jusqu’au petit matin. On avait l’impression d’être des hackers avec les manip à faire à l’époque et les nouveaux concepts à apprendre ! lol. La joie quand mon premier ‹ startx › a fonctionné. twm puis CDE.