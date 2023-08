Vous voulez plus de RAM sur votre Steam Deck ? C'est possible... mais à quel prix ?

Depuis sa mise en vente en 2021, la console Steam Deck conçue par Valve a fait son petit effet auprès des joueurs. Il faut dire qu'elle est plutôt un mini-PC gamer sous forme de console portable, ce qui lui confère des performances tout à fait engageantes. Toutefois, elle a ses limites, dont une dalle LCD d'une résolution relativement restreinte (800p) et une quantité de RAM plafonnée à 16 Go de LPDDR5. Qu'importe pour Balázs Triszka, qui a réussi à augmenter la RAM jusqu'à 32 Go.