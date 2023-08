Faites de grosses économies avec les Steam Deck reconditionnés de Valve !

Ce reconditionnement permet certes de réduire l'empreinte carbone de Valve, mais également de considérablement faire baisser le prix d'acquisition. Le modèle doté de 64 Go (eMMC) de mémoire passe ainsi de 419 à 339 euros (SSD NVMe), la version 256 Go (SSD NVme) passe de 549 à 439 euros, tandis que la version la plus chère, dotée de 512 Go de mémoire, voit son prix de 679 euros tomber à 539 euros.

Valve précise que tout Steam Deck reconditionné certifié est accompagné d'une garantie d'un an, d'un boîtier d'alimentation reconditionné et testé, et d'un étui de transport associé au guide de démarrage rapide. Quoi qu'il en soit, l'initiative est applaudie, et l'on imagine que certaines personnes intéressées par l'appareil franchiront le pas.

Officiellement lancé en février 2022, le Steam Deck permet aux utilisateurs classiques de profiter de leur ludothèque PC un peu partout (à condition d'avoir de quoi recharger la batterie) et aux bidouilleurs de s'amuser un peu. Son succès est important, puisque les estimations font état de plus d'un million d'exemplaires vendus. Les mises à jour sont régulières, et l'on peut espérer que de nouveaux modèles seront proposés à l'avenir.