Le Steam Deck peut désormais être acheté sans réservation... et la station d'accueil aussi

En effet, la réservation n'est désormais plus nécessaire pour acheter un Steam Deck. À l'heure où nous écrivons ces lignes, seule la version 64 Go (à 419 euros) n'est pas encore accessible à la vente directe. Par contre, les itérations 256 Go et 512 Go sont maintenant livrées sous une à deux semaines. Le paiement s'effectue donc immédiatement une fois la commande validée.