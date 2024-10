Les premiers sifflets se distribuent de main en main dans les bars de Caen. Au Moon & Sons, sur l'avenue de la Libération, une vingtaine d'exemplaires disparaissent en deux jours. Le bouche-à-oreille fait son œuvre. Les messages affluent sur Instagram, les commandes se multiplient. Une Parisienne en réclame une centaine pour une soirée.

Le phénomène dépasse les frontières normandes, s'étend à la France entière, puis à l'Europe. Quentin, lui, reste fidèle à ses convictions : pas question de faire du profit. Le sifflet est vendu à prix coûtant, environ un euro pièce. Sa compagne et ses amis viennent en renfort pour gérer l'afflux de demandes.

« J'ai un métier à plein temps, donc je dois fabriquer et préparer les colis le soir et la nuit. Ma compagne m'aide et des copains vont venir en renfort. Mais c'est de la folie ! », explique-t-il au Parisien.