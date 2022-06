"Où sont vos toilettes ?" Cette application va vous changer la vie !

À Nantes, l'application Ici Toilettes a déjà séduit plus de 8 000 utilisateurs, ces derniers étant désormais en mesure de trouver aisément, et par eux-mêmes, les toilettes les plus proches en cas d'envie pressante. En effet, Ici Toilettes se charge de recenser les toilettes publiques de la ville, avec un système de géolocalisation qui permet à l'utilisateur de repérer instantanément le toilette le plus à même de l'accueillir.

Mieux encore, les trois associés ont collaboré avec certains commerçants, qui ont accepté de mettre à disposition leurs toilettes à tous les utilisateurs. Ainsi, l'application Ici Toilettes affiche également les bars et autres commerces dans lesquels il est possible de se soulager, sans risquer d'essuyer un refus de la part du patron.