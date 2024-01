Urgentime : l'outil français qui sauve des vies connaît un succès fulgurant aux US

Et le concept fonctionne ! Il a été utilisé pour la première fois par un service du SAMU en 2019, pour se généraliser en quelques années, au point qu'à l'heure actuelle, un quart de ces services font maintenant usage d'Urgentime. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir fait de l'outil un objet de leur quotidien.

Car Urgentime a depuis connu un fort succès en Suisse, où il équipe à ce jour un tiers des centres d'appels d'urgences, mais aussi aux États-Unis. Dans le pays de l'Oncle Sam, ils sont en effet dorénavant 900 centres d'appels répondant au fameux numéro « 911 » (pompiers, urgentistes, mais aussi policiers) à avoir accès à la solution Urgentime.

Une réussite que le duo veut encore rendre plus belle, en augmentant leur visibilité, et ce, notamment grâce un passage ce mercredi soir dans l'émission de M6, « Qui veut être mon associé ? » « Avec cette solution, on peut sauver une vie sur dix qui ne l'aurait pas été dans d'autres circonstances. Alors, on ne lâchera rien tant que tous les centres d'appels d'urgence ne seront pas dotés » indique, confiant, Anthony Tabuyo.