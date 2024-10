Cette formation n'est pas sortie de nulle part. Irene McCormick, directrice du cursus et ancienne productrice télé, a d'abord tâté le terrain avec un cours d'été intensif animé par des tiktokeurs. Face au succès retentissant de cette initiative, l'idée d'un véritable diplôme s'est imposée naturellement. Il aura tout de même fallu deux ans pour faire de cette ambition une réalité académique homologuée.

Dans les couloirs ultra-modernes du campus, les étudiants naviguent entre cours de création vidéo, sessions de storytelling et analyses de données. Harry Odife, 22 ans, en plein exercice dans le studio TV, résume sur BFMTV avec humour sa motivation : « Mes amis me répètent que je parle trop, alors autant essayer d'en faire un gagne-pain. » D'autres, comme Favour Ehuchie, coiffeuse de 18 ans, voient dans cette formation l'opportunité de transformer leur passion en entreprise viable. Elle partage déjà ses créations capillaires sur les réseaux et cherche maintenant les clés pour en faire une activité rentable. Les millenials ne sont finalement pas des lapins de six semaines.