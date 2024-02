Pourquoi l'UE va enquêter sur de nombreux influenceurs

576 créateurs de contenus sur les réseaux sociaux répartis sur 22 états membres, l'Islande et la Norvège ont fait l'objet d'une enquête publiée récemment par l'Union européenne. Résultat : si la quasi-totalité d'entre eux publie des contenus commerciaux, 4 sur 5 n'indiquait pas clairement qu'il s'agissait de contenus sponsorisés. Et ça, pour Bruxelles, très exigeante en matière de régulation, ça ne passe pas. À l'instar des influenceuses françaises Lenoutsa et Lianeanea épinglées par la DGCCRF en 2023 pour pratiques commerciales trompeuses, l'UE va enquêter sur 360 créateurs de contenus.