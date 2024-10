À l'heure de l'urgence climatique, il est nécessaire de faire attention à sa consommation d'énergie. Les gouvernements pressent les utilisateurs de choisir les transports en commun pour leurs déplacements afin de limiter les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Pourtant, certaines célébrités n'ont que faire de ces recommandations et n'abandonneraient pour rien au monde le confort d'un trajet en jet privé pour se rendre rapidement d'une ville à une autre. Certaines sont d'ailleurs pointées du doigt depuis longtemps déjà, pour user et abuser du jet privé à la moindre occasion, comme Taylor Swift et ses allers-retours à l'autre bout du monde, et ce, toute l'année.