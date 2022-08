Quand le suivi en ligne de leurs jets fatigue les dirigeants et milliardaires

Pour résumer simplement, ce dernier envoie périodiquement la position de l'appareil aux contrôleurs aériens, le tout par radio. C'est ce qui a permis la naissance du site suédois Flightradar24 en 2007. Celui-ci suit plus de 180 000 vols journaliers grâce à ses 34 000 récepteurs situés partout dans le monde. Dès 2009, il a ouvert son réseau et permis à toute personne possédant un récepteur ADS-B de télécharger des données sur le réseau. Depuis, il est utilisé par plus de 2 millions de personnes quotidiennement, incluant les plus grandes compagnies aériennes et les avionneurs tels qu'Airbus, Boeing ou Embraer. On peut presque parler d'une institution du suivi et du référencement de vols.