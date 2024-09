La question de la distinction entre ce qui est produit par l'intelligence artificielle et ce qui est d'origine humaine ne cesse d'alimenter les débats depuis un peu moins de deux ans et l'émergence de l'IA. Meta a ainsi décidé, pour ses réseaux sociaux, d'indiquer quand une image a été produite par l'IA. Et aujourd'hui, c'est Microsoft qui fait un pas en avant pour une meilleure authentification des origines d'une image générée par IA.