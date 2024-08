L'élection de Javier Milieu à la tête de l'Argentine a lancé une nouvelle époque dans ce pays de plus de 46 millions d'habitants. Idéologiquement libertarien, l'homme politique n'a que peu de barrière morale sur l'utilisation de la technologie. Les citoyens de son pays peuvent ainsi par exemple vendre l'empreinte de leur iris contre un peu de cryptomonnaies. Et les forces de police pourront de leur côté utiliser les technologies les plus invasives pour lutter contre l'insécurité.