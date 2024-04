Si vous possédez une clé Titan de Google, ce petit défaut pourrait ruiner vos efforts de sécurisation de données

Cependant, cette simplicité cache une complexité sous-jacente. Un récent rapport publié sur le site Heise Online (NDLR : site en Allemand avec un accès payant) révèle une lacune qui pourrait bien compromettre les espoirs de Google de mettre fin aux mots de passe : l'absence d'un volet de gestion administrative des mots de passe stockés sur la clé. En effet, une fois un mot de passe enregistré, il devient impossible de le supprimer individuellement sans réinitialiser l'ensemble de la clé aux paramètres d'usine.

Cette limitation constitue un risque pour la gestion des données et la sécurité des utilisateurs, qui pourraient se retrouver avec des mots de passe obsolètes ou compromis irrémédiablement liés à leur clé.



Google a longtemps prôné un avenir sans mot de passe, et la clé Titan en est le fer de lance. En fournissant un moyen physique et tangible de sécuriser l'accès aux comptes, Google espère réduire la dépendance aux mots de passe traditionnels, souvent vulnérables aux attaques de phishing et autres formes de cybercriminalité. Les versions récentes de la clé Titan, équipées de connexions USB-A et USB-C, témoignent de l'engagement de Google à rendre la sécurité multifactorielle plus accessible et plus pratique pour tous les utilisateurs.



Mais si les utilisateurs ne peuvent pas gérer efficacement leurs mots de passe stockés, la confiance dans la clé Titan et dans le concept même d'un avenir sans mot de passe pourrait être émaillée. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Google n'a pas publié de mise à jour ni communiqué sur cette faille.