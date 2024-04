La révolution chez Apple ? iOS 17.5 va permettre de télécharger des applications directement sur le web

La firme de Cupertino doit de plus en plus faire avec la pression exercée sur elle par l'Union européenne, et qui s'était matérialisée par une amende record de 1,8 milliard d'euros infligée au mois de mars dernier, pour pratiques anticoncurrentielles. Et comme souvent, c'est à cause de l'App Store que la marque à la pomme croquée était au cœur des préoccupations de Bruxelles. Depuis la mise en place du Digital Market Act (DMA), elle multiplie ainsi les concessions. D'abord en ouvrant la porte aux paiements ailleurs que sur son magasin d'applications. Et aujourd'hui, avec une nouveauté majeure.