Facebook et Instagram sont néfastes, mais ce n'est pas la faute de Mark Zuckerberg d'après un juge américain

Plus de 1 000 actions en justice ont été intentées outre-Atlantique devant des tribunaux d'État et fédéraux par des familles et des districts scolaires. Leurs cibles : Meta, Google, TikTok ou encore Snapchat, les plaignants les accusant d'affecter la santé mentale des plus jeunes et de ne rien faire pour solutionner le problème. Instagram et Facebook sont particulièrement ciblées par ce type d'affaire, et pour cause.