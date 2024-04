Renault accélère le développement de sa future Twingo électrique et promet de rester sous les 20 000 euros

D'après des informations relayées par Reuters et issues de sources internes, Ampere, la branche électrique de Renault, a achevé le design du modèle et se prépare à entamer la phase de sélection des fournisseurs, la fabrication de prototypes et les préparatifs de production.

Le lancement de la production en série est prévu pour 2026 dans l'usine slovène de Novo Mesto, marquant ainsi une période de développement étonnamment courte de trois ans.

Cette démarche fait suite à l'accélération observée dans le développement des véhicules électriques de Renault, notamment la Megane E-Tech et la R5 E-Tech, développées respectivement en 4 et 3 ans.