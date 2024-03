Google Messages vous notifiera en cas de déconnexion ou de changement de compte

Au fil des mises à jour, Google Messages ne cesse de se moderniser. Si l'application a récemment rencontré quelques désagréments avec les smartphones Samsung, force est d'admettre qu'elle s'est considérablement améliorée ces dernières semaines. Celle qui s'inspire de plus en plus de nos très chers services de messagerie instantanée, dont WhatsApp et Messenger, entame actuellement sa révolution.

Depuis la généralisation du protocole RCS, les utilisateurs ont pu constater l'arrivée de diverses améliorations au sein de Google Messages. Et, visiblement, l'application ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle se dotera très bientôt d'un nouvel écran de déconnexion. Mais de quoi peut-il bien s'agir exactement ? C'est ce que nous allons voir !