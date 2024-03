Google Messages semble avoir quelques soucis avec les smartphones Samsung

Il apparaît plus spécifiquement que les missives échangées entre l’application Google Messages d’un côté et Samsung Message de l’autre ont tendance à être converties automatiquement en SMS alors que les deux logiciels prennent pourtant en charge le standard RCS. Résultat, les fonctionnalités avancées telles que les réactions via l’émoji, l’envoi de pièces jointes en qualité originale ou l’envoi de message audio sont indisponibles.