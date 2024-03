Comment la CNIL a vu le jour, il y a 50 ans

« Safari, ou la chasse aux Français », tel était le titre de l'article que les lecteurs du journal Le Monde ont pu découvrir le 21 mars 1974, il y a 50 ans. Il révélait l'existence d'un projet « d'informatisation et d'uniformisation » visant à faciliter le travail des agents du ministère de l'Intérieur. Une sorte de banque de données de citoyens répertoriés en fiches.

Il n'en a pas fallu plus pour faire remonter le scandale jusqu'aux plus hautes instances de l'État et c'est le Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, qui s'est chargé d'éteindre l'incendie en tuant ce projet dans l'œuf. Dans la foulée, il a ordonné la création d'une commission afin d'établir un cadre juridique à l'utilisation de ces informations. Quatre ans plus tard, le 6 janvier 1978, la loi « informatique et libertés » est votée. C'est ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est créée et joue toujours le rôle de gendarme numérique en 2024.