Skoda Epiq : Un nouveau concurrent dans le segment des SUV urbains électriques pour concurrencer la R5 E-Tech et Citroën ë-C3

Avec sa ligne anguleuse et un habitacle aéré, les fans de Skoda feront un parallèle avec le populaire SUV urbain Yeti qui a été supprimé en 2017. À 4,10 mètres de long, l'Epiq est légèrement plus court que le Yeti mais il le surpasse en termes d'espace de coffre, avec 490 litres à comparer des 416 litres du Yeti mais aussi aux 355 litres du Jeep Avenger électrique alors que celui-ci est aussi sur le même créneaux en matière de taille.



Le design extérieur du Skoda Epiq est caractérisé par un capot sculpté et une face avant Tech-Deck noir brillant qui intègre des éléments LED en forme de T et des phares à technologie Matrix LED. L'Epiq se distingue aussi par son pare-chocs avant qui reprend le concept des fentes verticales comme sur les Jeep, et souligne son côté crossover. Sa ligne de toit aérodynamique se prolonge jusqu'à un petit becquet fin et termine sur une lunette arrière verticale. Les feux arrière en forme de T enrichissent une poupe lisse jusqu'au pare-chocs qui reprend, là aussi, le concept des fentes verticales.