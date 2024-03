Mais pourquoi Google Maps s'est volatilisé de la recherche Google ?

Ces derniers jours, vous avez peut-être constaté des changements dans l'intégration de Maps dans la recherche Google. L'expérience utilisateur s'est en effet dégradée : il n'est plus possible d'interagir directement avec la carte depuis les résultats de recherche et ouvrir un nouvel onglet Google Maps à partir de sa requête n'est plus aussi simple qu'avant.