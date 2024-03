Plus de 36 millions d'identifiants d'IA et de jeux prisés par les enfants compromis en 3 ans

Cette augmentation des activités sur le dark web met en lumière la vulnérabilité des services d'intelligence artificielle face à la cybercriminalité, mettant en péril la confidentialité des utilisateurs.





Outre ChatGPT, Kaspersky révèle que les services alimentés par l'IA, tels que Canva et Grammarly, ne sont pas épargnés, avec plus d'un million d'identifiants d'utilisateurs Canva et environ 839 000 identifiants d'utilisateurs Grammarly compromis au cours des trois dernières années. Cette tendance souligne la diversification des cibles des cybercriminels vers des services de plus en plus intégrés dans notre quotidien numérique.

Les cybercriminels peuvent utiliser les comptes d'IA compromis pour gérer des bots automatisés pour la diffusion de spam, de désinformation ou la manipulation des marchés financiers, ou encore pour accéder à des informations sensibles comme les données personnelles ou données de formation des utilisateurs ou enfin

détourner des services d'IA à des fins malveillantes.