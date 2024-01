Désormais, SpaceX envoie même les cargos spatiaux de ses concurrents vers l'ISS !

Au sein de Cygnus, le chargement est assez hétéroclite. On retrouve plus d'une tonne (1 113 kg) de matériel consommable destiné aux astronautes, à savoir à manger, boire, des habits et serviettes, des paquets personnels, des filtres, etc. Plusieurs ordinateurs portables aussi, du matériel sur mesure pour les scaphandres destinés aux sorties extravéhiculaires (pour seulement 16 kg, donc sans doute des sous-couches et des gants), du matériel de remplacement pour l'ISS et 1 369 kg d'expériences scientifiques.

Il s'agit du poste le plus important en masse et en volume. Elles concernent la recherche médicale avec l'expérience étudiante « Genes in space », une tentative de reconstruction de cartilage en impesanteur, ou une expérience avec protéine bactériorhodopsine, utile pour lutter contre les maladies dégénératives de la vision.