Bizarrement, tout le monde n'est pas très enthousiaste au sujet du développement de l'IA nord-coréenne

Pour Hyuk Kim, cela a notamment été rendu possible par la collaboration entre des scientifiques du pays et des étrangers, notamment originaires de son allié historique : la Chine. Cette utilisation de l'IA par la Corée du Nord n'est pas qu'une théorie : la presse officielle du régime en a fait état d'une part et, s'il est vrai que l'on peut douter des affirmations qui y sont tenues, les services secrets du voisin et rival du Sud ont également repéré l'utilisation d'IA par des hackers du pays pour tenter de trouver des failles de sécurité. Ils ont annoncé surveiller étroitement la situation, mais quand on fait partie des services secrets de Corée du Sud, quand surveille-t-on un autre pays ?