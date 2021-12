La reconnaissance faciale et l'IA pour tracer les malades de la Covid-19 ? La Corée du Sud prend son risque

En Corée du Sud, l'épidémie de Covid-19 atteint des sommets. On y cumule désormais plus de 500 000 cas, plus de 4 000 décès et on y bat record sur record, avec plus de 6 300 cas par jour désormais recensés, dans un pays qui compte un peu plus de 50 millions d'habitants. La Corée du Sud, à la pointe des nouvelles technologies, s'apprête à franchir un virage déterminant dans son traitement de la crise de coronavirus. Sur place, on se prépare à lancer un projet pilote qui utilisera l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale pour suivre les déplacements des cas de coronavirus.