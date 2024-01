Grâce à cet outil, il est possible de rendre les titres sous Unreal Engine jouables en réalité virtuelle

Pour essayer UEVR, il suffit de télécharger le mod sur Github ou via son site dédié, cité en source ci-dessous. Une fois cela fait, vous n'aurez qu'à lancer un jeu sous Unreal Engine, puis exécuter l'outil UEVR. Une interface s'ouvrira, sur laquelle vous devrez sélectionner le jeu lancé, choisir entre OpenVR et OpenXR, presser le bouton « Injecter », et la réalité virtuelle fera le reste. Un tutoriel plus détaillé réalisé par Waifu Enjoyer est disponible ci-dessous.